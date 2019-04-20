В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

В Забайкальском крае в результате пожаров пострадали 17 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пострадавших 17 человек, из них восемь госпитализированы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пожары потушили в одиннадцати населенных пунктах из четырнадцати. В МЧС рассказали, что было эвакуировано 108 человек. В ведомстве отметили, что территория пожаров увеличивается из-за сильного ветра и резкого роста температуры воздуха.

Накануне в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Ранее сообщалось, что в результате пострадали 12 населенных пунктов, в которых были повреждены 130 зданий. При этом 87 из них оказались жилыми домами, в которых проживали 263 человека. 77 жителей эвакуировали. Тушение пожаров осложняется труднодоступностью местности.