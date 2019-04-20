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Общество ,  
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В Забайкалье из-за пожаров пострадали 17 человек

В Забайкальском крае в результате пожаров пострадали 17 человек. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пострадавших 17 человек, из них восемь госпитализированы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что пожары потушили в одиннадцати населенных пунктах из четырнадцати. В МЧС рассказали, что было эвакуировано 108 человек. В ведомстве отметили, что территория пожаров увеличивается из-за сильного ветра и резкого роста температуры воздуха.

Общество
Путин поручил главе МЧС усилить группировку из-за пожаров в Забайкалье

Накануне в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Ранее сообщалось, что в результате пострадали 12 населенных пунктов, в которых были повреждены 130 зданий. При этом 87 из них оказались жилыми домами, в которых проживали 263 человека. 77 жителей эвакуировали. Тушение пожаров осложняется труднодоступностью местности.

Врио главы края Александр Осипов поручил оказать помощь тем, чье имущество пострадало. Президент России Владимир Путин также поручил усилить группировку МЧС и обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей. Глава ведомства Евгений Зиничев рассказал, что причиной пожаров мог стать пал травы.

Теги: Забайкальский край, Пожар, пострадавшие
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