Пчелы из ульев на крыше Нотр-Дама выжили при пожаре в соборе

Пчелы из ульев на крыше Нотр-Дама выжили при пожаре в соборе

Около 180 тыс. пчел, которые жили в ульях на крыше собора Парижской Богоматери, выжили после пожара. Об этом агентству Associated Press сообщил пчеловод Николя Жеан, который ухаживал за ульями c 2013 года.

Жеан рассказал, что увидел спутниковые фотографии, на которых видно, что ульи уцелели. В разговоре с CNN он отметил, что представитель собора заверил его, что очевидцы после пожара наблюдали, как пчелы вылетают и залетают в ульи.

Пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари начался вечером 15 апреля, в это время в нем проходили реставрационные работы. Возгорание тушили более 12 часов. В результате у здания обрушился шпиль, сгорела большая часть крыши. Посетителей эвакуировали из здания, никто из них не пострадал. Ранения получили один пожарный и двое полицейских.

Прокуратура Парижа не нашла признаков преднамеренного пожара и подчеркнула, что приоритетной версией является несчастный случай. Как сообщили криминалисты, возгорание могло начаться из-за проблем с электрикой.