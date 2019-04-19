Глава ФАС поручил проверить рост цен на проезд в автобусах

Глава ФАС поручил проверить рост цен на проезд в автобусах

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) проверят рост цен на проезд в общественном транспорте на городских и межмуниципальных маршрутах. Соответствующее распоряжение дал глава ФАС Игорь Артемьев, сообщает пресс-служба ведомства.

Поручение Артемьева проанализировать рынок, «установить факты роста цен сверх уровня инфляции и установить причины» было дано после поступивших в службу жалоб граждан на резкое подорожание поездок.

ФАС сообщила, что проверка будет идти во взаимодействии с региональными и муниципальными органами власти, но не уточнила, о каких именно регионах идет речь.

В октябре прошлого года «Известия» со ссылкой на Минтранс сообщали, что ведомство предложило разрешить регионам вводить плавающие тарифы за проезд в общественном транспорте. Как предположили опрошенные газетой эксперты, днем цена может быть меньше, а в часы пик — выше.