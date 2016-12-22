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СМИ узнали об идее Минтранса ввести плавающие цены на проезд в транспорте
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СМИ узнали об идее Минтранса ввести плавающие цены на проезд в транспорте
Общество, 06:13
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СМИ узнали об идее Минтранса ввести плавающие цены на проезд в транспорте
Согласно инициативе ведомства, регионам должно быть разрешено вводить плавающие тарифы за проезд в общественном транспорте. Днем, как предполагают эксперты «Известий», цена может быть меньше, а в часы-пик — повышаться
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Для управления пиками пассажиропотоков» Минтранс предложил ввести в России плавающие тарифы в общественном транспорте. Об этом в ведомстве рассказали газете «Известия».

«Динамические» цены, согласно инициативе министерства, должно быть разрешено вводить региональным и муниципальным властям, которые устанавливают цены на проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях и других видах транспорта, указывает издание. Конкретные параметры их изменения, по информации газеты, пока не определены.

Предложение об «использовании динамически регулируемых тарифов для управления пиками пассажиропотоков», как отмечают «Известия», будет передано Минтрансом правительству в числе мер по развитию городского транспорта. Остальных деталей об этой инициативе в ведомстве, по информации газеты, не рассказали.

В аппарате вице-премьера Максима Акимова, курирующего связь, транспорт и цифровизацию экономики, комментировать идею Минтранса не стали, аргументировав это тем, что пока не ознакомились с предложением ведомства.​

В департаменте транспорта Москвы, а также правительствах Санкт-Петербурга и Свердловской области оперативно на запросы газеты не ответили.

Предложение министерства, как предположил в беседе с изданием председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта Юрий Дашков, может касаться попытки привязать стоимость проезда к времени суток. Тарифы, при которых днем стоимость проезда меньше, а в часы-пик — повышается, по его мнению, ​ принесли бы наибольший экономический эффект — ведь в дневные часы общественный транспорт часто остается полупустым. Если цены на проезд в это время суток будут снижены, это позволит многим гражданам (например, пенсионерам) перенести поездки с часов-пик на другое время, полагает Дашков.​

При этом, по мнению члена Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александра Лыткина, в случае принятия подобной инициативы, местные власти во избежание недовольства горожан, скорее всего, не будут повышать цены на проезд в часы-пик, а просто снизят тарифы днем. Сейчас 70–80% всех пассажиров пользуются общественным транспортом именно в часы-пик, указал Лыткин.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Минтранс , плата за проезд , общественный транспорт
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