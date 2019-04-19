Штаб Зеленского заявил о создании Порошенко «библиотеки черного пиара»

Президент Украины Петр Порошенко создал за время предвыбороной кампании «библиотеку черного пиара». Об этом заявил штаб Владимира Зеленского в официальном Telegram-канале кандидата в президенты.

«Ну все! Последний симптом падения диктатора — памятники для увековечения своей «славы». Петр Алексеевич создал свою собственную библиотеку «черного пиара» и опубликовал у себя на канале», — заявили в штабе.

На своем канале Порошенко призывает своих сторонников «не дать превратить Украину в Малороссию», объединить усилия, агитировать сторонников и клеить листовки. «У нас остался фактически один день, чтобы нанести последний удар по силам реваншистов. Целый день чтобы клеить, раздавать листовки, наклейки, общаться с людьми, мотивировать их прийти 21 апреля и проголосовать за Украину, а не Малороссию», — говорится в сообщении в телеграм-канале Порошенко.

Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.