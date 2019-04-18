Кремль назвал сроки первой встречи Путина и Ким Чен Ына

Администрация президента России подтвердила, что лидер КНДР Ким Чен Ын по приглашению Владимира Путина посетит Россию. Визит состоится «во второй половине апреля», сообщила пресс-служба Кремля.

Повестку переговоров двух лидеров в администрации президента не раскрыли.

О том, что первая встреча двух лидеров может состояться в ближайшем будущем, южнокорейские СМИ сообщили в конце марта. Они связали это с неудачным завершением вторых переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Саммит, проходивший в Ханое, закончился досрочно, по его итогам лидеры не стали подписывать совместное заявление. Трамп говорил, что переговоры сорвались из-за того, что США настаивали на полной денуклеаризации Северной Кореи, а Пхеньян предлагал обеспечить ее только в отдельных районах.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap, ссылаясь на собственные источники, передавало, что Путин и Ким Чен Ын могут встретиться 26–27 апреля во Владивостоке. 17 апреля помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналистов о месте проведения встречи, сказал, что она может пройти «в любом месте».

Первый визит Ким Чен Ына в Москву ожидали еще в 2015 году, тогда лидера Северной Кореи пригласили приехать на парад 9 мая, но тот незадолго до Дня Победы отменил свой визит.