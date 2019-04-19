Лукашенко упрекнул белорусов в лени

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе послания к народу и Национальному собранию заявил, что граждане страны обленились. Трансляцию ведет БелТА.

Лукашенко призвал граждан озеленять пустыри. «Пойдите в лес, там море маленьких гибнущих растений. […] Возьмите, выкопайте, я дома это делаю», — сказал белорусский президент. Он добавил, что все граждане ответственны за наведение порядка в стране.

«Обленели мы, белорусы», — подчеркнул глава государства.

В марте Лукашенко заявил, что не потерпит бардака в стране. «Я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять», — сказал он.