Лукашенко не увидел отчужденности между Россией и Белоруссией

Лукашенко не увидел отчужденности между Россией и Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между белорусами и россиянами нет отчужденности. Его обращение по случаю Дня единения народов России и Белоруссии размещено на сайте главы республики.

«Между нашими странами нет отчужденности, есть свобода передвижения и трудоустройства, социальные гарантии, равный доступ к медицинским услугам и образованию», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в основе отношений двух стран заложены доверие и равноправие, которые позволяют проводить согласованную внешнюю политику.

Белорусский лидер также поздравил с праздником российского коллегу Владимира Путина. Он отметил, что международная обстановка и требования времени ставят между Россией и Белоруссией задачу укрепления Союзного государства. Лукашенко добавил, что при этом должны учитываться национальные приоритеты государств и принципы равноправия.