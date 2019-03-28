Лукашенко раскритиковал бардак и назначил 15 управленцев за день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников соблюдать дисциплину и порядок, потому что никогда не смирится с бардаком в своей стране. Об этом он заявил на заседании, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти. Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте белорусского лидера.
Лукашенко сменил четырех руководителей районных администраций Минска. Он подчеркнул, что именно эти люди находятся «на передовой», лицом к лицу с жителями белорусской столицы, которые хотят соблюдение их прав.
Глава государства заявил, что требования к ним и к другим управленцам будут только возрастать.
«Я знаю, что такое корова, порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять», — заключил Лукашенко.