Лукашенко раскритиковал бардак и назначил 15 управленцев за день

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,13 0,30 EUR Бирж. 73,11 0,21 Brent 67,24 -0,41% USD Нал. 65,63 64,78 EUR Нал. 73,66 72,76 USD ЦБ 64,80 0,21 EUR ЦБ 72,89 0,17 EUR/USD 1,1224 -0,0020 BTC/USD Бирж. 4 086,50 -16,10 IMOEX 2 490,64 0,13% RTSI 1 204,66 -0,21% DJIA 25 725,16 0,39% Nasdaq 7 686,39 0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Oracle $57 (+7,04%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,57%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,42%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Oracle $57 (+7,04%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
BRENT $73 (+8,57%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19
ВТБ ₽0,06782 (+88,42%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Ford $12 (+36,52%) прогноз Deutsche Bank к 25.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,23%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 29 марта
USD ЦБ: 64,8 (+0,21) Quote, 15:16
Курс евро на 29 марта
EUR ЦБ: 72,89 (+0,17) Quote, 15:16
Гризманн согласился на понижение зарплаты на €7 млн ради «Барселоны» Спорт, 17:15 Баркер получит бонус после вывода компаний Дерипаски из-под санкций Бизнес, 17:10 Cтрах перед гигантами: путь от масс-маркета к магазину здоровой еды РБК и «Билайн» Бизнес, 17:09 Boeing разработал обновление ПО в спорных системах управления 737 MAX Бизнес, 17:04 Власти потребовали от VPN-сервисов подключиться к реестру Роскомнадзора Технологии и медиа, 17:03 Следствие попросило поместить Ишаева под домашний арест Общество, 17:03 Минтруд не нашел нарушений в запрете мигрантам на работу в Якутии Общество, 17:00 На зеленой ветке метро в Москве произошел сбой Общество, 16:52 ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина Общество, 16:51 В защиту вкусной еды: почему не бывает плохих и хороших продуктов Спецпроект РБК PINK, 16:45 В России впервые в истории задержали бывшего президентского полпреда Политика, 16:28 Кубометры роста: обзор цен на стройматериалы от EY Pro, 16:23 Президент Эстонии впервые за восемь лет приедет в Россию Политика, 16:21 Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе РБК и ГАЗ, 16:10
Политика ,  
0 
Лукашенко раскритиковал бардак и назначил 15 управленцев за день
Такое заявление белорусский лидер сделал, когда объявлял о новых очередных кадровых перестановках. Он потребовал от управленцев дисциплины и порядка
Александр Лукашенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников соблюдать дисциплину и порядок, потому что никогда не смирится с бардаком в своей стране. Об этом он заявил на заседании, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.​ Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко сменил четырех руководителей районных администраций Минска. Он подчеркнул, что именно эти люди находятся «на передовой», лицом к лицу с жителями белорусской столицы, которые хотят соблюдение их прав.

Глава государства заявил, что требования к ним и к другим управленцам будут только возрастать.

Политика
Лукашенко после посещения коровника вслед за губернатором уволил министра

«Я знаю, что такое корова, порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять», — заключил Лукашенко.

Всего за четверг президент Белоруссии согласовал 15 назначений. В частности, он назначил новых чрезвычайных и полномочных послов Белоруссии в ОАЭ, Кувейте, Бахрейне, Саудовской Аравии,Бангладеш и Непале, а также новых руководителей районных администраций Минска, гендиректоров крупных белорусских предприятий, руководителей учебных заведений и чиновников ведомств.

Накануне, 27 марта, президент республики уволил губернатора Могилевской области Владимира Доманевского, вице-премьера по агропромышленному комплексу Михаила Русого и министра сельского хозяйства и продовольствия Леонида Зайца. Это произошло после посещения коровника молочно-товарного комплекса «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов» в Могилевской области. Лидер республики назвал условия, в которых содержатся животные, «Освенцимом».

Автор: Анна Трунина
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, президент Белоруссии
Материалы по теме
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Политика
Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве
Политика
Лукашенко выразил сожаление в связи с отставкой Назарбаева
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter