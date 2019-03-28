Лукашенко раскритиковал бардак и назначил 15 управленцев за день

Такое заявление белорусский лидер сделал, когда объявлял о новых очередных кадровых перестановках. Он потребовал от управленцев дисциплины и порядка

Александр Лукашенко (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от чиновников соблюдать дисциплину и порядок, потому что никогда не смирится с бардаком в своей стране. Об этом он заявил на заседании, согласовывая назначение новых руководителей местной вертикали власти.​ Стенограмма встречи опубликована на официальном сайте белорусского лидера.

Лукашенко сменил четырех руководителей районных администраций Минска. Он подчеркнул, что именно эти люди находятся «на передовой», лицом к лицу с жителями белорусской столицы, которые хотят соблюдение их прав.

Глава государства заявил, что требования к ним и к другим управленцам будут только возрастать.

«Я знаю, что такое корова, порядок в городе или на селе. Поэтому я и требую с вас, зная все это. И я никогда не смирюсь, чтобы в моей стране был бардак. Тем более на моих глазах. Вы это должны четко представлять», — заключил Лукашенко.