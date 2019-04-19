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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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В Совфеде назвали вынужденным запрет на поставки нефти на Украину

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РБК заявление украинской компании о том, что прекращение поставок нефти из России приведет к коллапсу экономики.

​«Вопросы, почему на Украине плохо, необходимо задавать украинской власти, а не искать виновных на стороне», — сказала она.

Ковитиди добавила, что решение российского правительства было вынужденным. «Российский запрет на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов, продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров, стоимость которых, несмотря на активное украинское противостояние развитию российско-украинских взаимоотношений, за прошлый год составила почти $250 млн, является вынужденной, зеркальной и реально отрезвляющей буйный украинский политикум ответной мерой», — заявила она.

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«Инициированный Украиной безумный санкционный бег против России, закономерно, привел к правилу политического бумеранга», — добавила Ковитиди.

В четверг, 18 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев запретил поставки на Украину из России сырой нефти и ряда разновидностей нефтепродуктов, а также угля. Бензин и дизельное топливо, согласно тому же документу, разрешается вывозить на Украину лишь на основании специальных разрешений, выдаваемых Минэкономразвития. Медведев заявил, что запрет является ответом на недружественные действия Киева.

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После этого компания «Укртатнафта» заявила, что прекращение поставок нефти из России грозит подорвать национальную безопасность Украины и привести к коллапсу ее экономики.

10 апреля Киев расширил список товаров, запрещенных к ввозу из России, включив в него, в частности, стеклотару, формалин, аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики. В конце 2018 года Украина продлила действующий с 2016 года запрет на ввоз из России ряда товаров. Под запретом продукты, средства личной гигиены, железнодорожное оборудование, продукция химической промышленности для сельского хозяйства.

Теги: Украина, коллапс, сенатор, новости РБК
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