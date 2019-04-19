В Совфеде назвали вынужденным запрет на поставки нефти на Украину

В Совфеде назвали вынужденным запрет на поставки нефти на Украину

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала РБК заявление украинской компании о том, что прекращение поставок нефти из России приведет к коллапсу экономики.

​«Вопросы, почему на Украине плохо, необходимо задавать украинской власти, а не искать виновных на стороне», — сказала она.

Ковитиди добавила, что решение российского правительства было вынужденным. «Российский запрет на поставки в Украину нефти и нефтепродуктов, продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки и иных видов товаров, стоимость которых, несмотря на активное украинское противостояние развитию российско-украинских взаимоотношений, за прошлый год составила почти $250 млн, является вынужденной, зеркальной и реально отрезвляющей буйный украинский политикум ответной мерой», — заявила она.

«Инициированный Украиной безумный санкционный бег против России, закономерно, привел к правилу политического бумеранга», — добавила Ковитиди.