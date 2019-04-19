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Технологии и медиа ,  
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Facebook признал хранение паролей пользователей Instagram без шифрования

Компания Facebook хранила пароли миллионов пользователей социальной сети Instagram в незашифрованном виде. Об этом говорится в официальном заявлении руководства Facebook. 

Отмечается, что соцсеть хранила пароли на серверах, свободный доступ к ним имели сотрудники компании. При этом компания не злоупотребляла доступом к паролям, заявили в Facebook.

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По данным компании, в январе текущего года в ходе проверки систем безопасности специалисты «обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате». «Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, — говорится в заявлении. 

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Отмечается, что эти проблемы были устранены. В качестве предосторожности компания намерена оповестить всех, чьи пароли хранились подобным образом.

Facebook впервые сообщил о хранении паролей ряда пользователей в незашифрованном виде в середине марта. В частности, отмечалось, что пароли хранились на серверах компании в виде обычного текста. Позже стало известно, что персональные данные пользователей Facebook попали в открытый доступ других платформ и в облачное хранилище Amazon.

Теги: Facebook, Instagram, пароли
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