Facebook признал хранение паролей пользователей Instagram без шифрования

Компания Facebook хранила пароли миллионов пользователей социальной сети Instagram в незашифрованном виде. Об этом говорится в официальном заявлении руководства Facebook.

Отмечается, что соцсеть хранила пароли на серверах, свободный доступ к ним имели сотрудники компании. При этом компания не злоупотребляла доступом к паролям, заявили в Facebook.

По данным компании, в январе текущего года в ходе проверки систем безопасности специалисты «обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате». «Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти проблемы были устранены. В качестве предосторожности компания намерена оповестить всех, чьи пароли хранились подобным образом.

Facebook впервые сообщил о хранении паролей ряда пользователей в незашифрованном виде в середине марта. В частности, отмечалось, что пароли хранились на серверах компании в виде обычного текста. Позже стало известно, что персональные данные пользователей Facebook попали в открытый доступ других платформ и в облачное хранилище Amazon.