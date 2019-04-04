Миллионы записей пользователей Facebook попали в открытый доступ

Персональные данные пользователей Facebook попали в открытый доступ других платформ и в облачное хранилище Amazon. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании UpGuard, которая занимается кибербезопасностью.

В частности, в доступе оказались свыше 540 млн записей пользователей соцсети с комментариями, лайками и названиями учетных записей, обнаруженных на мексиканской цифровой платформе Cultura Colectiva. Отмечается, что доступ к базе был ограничен после того, как журналисты предупредили Facebook о проблеме.

Помимо прочего, данные еще 22 тысяч пользователей соцсети, в том числе, имена, пароли, адреса электронной почты, оказались доступны в уже не существующем приложении At the Pool. Специалисты UpGuard пояснили, что не располагают данными о том, долго они хранились в приложении, так как база была закрыта 3 апреля после того, как Bloomberg сообщил об утечке в Facebook, а соцсеть предупредила Amazon.

Это не первый случай, когда Facebook сталкивался с утечками данных своих пользователей. В частности, марте 2018 года стало известно, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica собирала данные пользователей через свое приложение в Facebook и использовала их для размещения политической рекламы, в частности, во время президентской кампании в США и референдума о выходе Великобритании из Евросоюза в 2016 году. Вмешательство могло коснуться в общей сложности 87 млн пользователей соцсети.

Cambridge Analytica отрицала свою вину, утверждая, что это был обычный и законный сбор данных для онлайн-рекламы. После этого компания потеряла всех клиентов и заявила о банкротстве. Ответственность за утечку данных взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг.