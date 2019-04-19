Кравчук усомнился в планах Путина развязать войну против Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук отказался верить в то, что Россия способна «развязать против Украины широкомасштабную агрессию». Об этом украинский политик заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Я открыто скажу: не верю в то, что Путин может развязать против Украины широкомасштабную агрессию. Не надо нас пугать войной — война идет», — сказал Кравчук.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов обвинил Россию в подготовке к масштабной войне в Европе. Он подчеркивал, что Москва не просто так «вкладывает миллиардные ресурсы» в развитие военной инфраструктуры, а готовится к полномасштабным боевым действиям. «Первый плацдарм, который они будут пытаться взять, — это наша страна», — отмечал Турчинов.

Он также заявлял, что самыми важными факторами защиты мира в Европе являются сильная украинская армия и сектор безопасности и обороны.

В феврале президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генассамблее ООН, заявлял, что «полномасштабная война» с Россией становится все реальнее.