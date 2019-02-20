Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией

Порошенко с трибуны ООН заявил о возможности войны с Россией

Россия усиливает свое присутствие на границе с Украиной, а «полномасштабная война» между двумя странами становится все реальнее. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Украины Петр Порошенко, передает телеканал «112».

​По данным Порошенко, вдоль российско-украинской границы находятся более 87 тыс. российских военных, еще 2,1 тыс. военнослужащих располагаются в Донбассе. Он добавил, что общая численность «незаконных вооруженных формирований» на юго-востоке страны сейчас составляет около 35 тыс. человек.

«Они [группа российских военных] предназначены для военного удара, к этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является такой уж нереалистичной перспективой», — резюмировал Порошенко.