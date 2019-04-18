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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Муратов допустил скорую транспортировку Быкова из Уфы в Москву

Журналист и один из основателей «Новой газеты» Дмитрий Муратов сообщил РБК, что писатель Дмитрий Быков, которого накануне госпитализировали в Уфе, вероятнее всего, сегодня будет перевезен в Москву.

«Сейчас рядом со мной главный врач больницы скорой помощи Уфы, здесь врачи, все согласовано, судя по всему, сегодня, скорее всего, Дмитрий Львович будет доставлен в Москву для продолжения лечения», — заявил он.

Общество
Врачи ввели писателя Дмитрия Быкова в искусственную кому

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что консилиум врачей решил транспортировать Быкова в столичную клинику.

Дмитрия Быкова госпитализировали с подозрением на инсульт 17 апреля, позднее его диагноз не подтвердился. Позднее его ввели в искусственную кому. Утром 18 апреля его супруга Ирина Лукьянова заявила, что пока состояние здоровья Быкова не изменилось.

Теги: Дмитрий Быков, транспортировка, Дмитрий Муратов, новости РБК
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