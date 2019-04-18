Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, сообщила, что ей на мобильный телефон поступил звонок от робота, который говорил голосом действующего президента Украины Петра Порошенко. Он, как отметила Тимошенко, призвал ее пойти на выборы и отдать свой голос за Порошенко.

Запись в facebook пользователя Юлія Тимошенко

«Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала она в Facebook, прикрепив к записи свою фотографию.

По итогам первого тура выборов на Украине определить победителя в гонке за президентское кресло не удалось, так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов. Окончательные итоги выборов показали, что первое место в голосовании занял актер Владимир Зеленский. За него отдали голоса 30,24% граждан. Вторым оказался Порошенко (15,95%), третьей — Тимошенко (13,40%). Также в пятерку попали лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,67% голосов) и экс-министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко (6,91%).