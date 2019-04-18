Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,96 +0,11 EUR Бирж. 71,86 -0,24 Brent 71,80 -0,11% USD Нал. 64,48 63,42 EUR Нал. 72,72 71,45 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0067 BTC/USD Бирж. 5 289,70 +35,14 IMOEX 2 560,80 -0,29% RTSI 1 262,28 -0,26% DJIA 26 580,33 +0,49% Nasdaq 7 994,25 -0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,22%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,22%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 14:02
Как реформируют рынок утилизации и переработки отходов Зеленая экономика, 20:59  Мутко оценил долги Северного Кавказа за газ и свет в ₽120 млрд Экономика, 20:53 Порошенко созвал Совбез Украины из-за решения суда по банку Коломойского Политика, 20:46 Госстат отчитался о сокращении численности населения Украины в 2019 году Общество, 20:42 Total купит по 10% в СПГ-терминалах НОВАТЭКА на Камчатке и в Мурманске Бизнес, 20:30 Появилось видео транспортировки Дмитрия Быкова из больницы в Уфе Общество, 20:24 Команда Мюллера назвала «неадекватными» ответы Трампа спецпрокурору Политика, 20:14 Матвиенко назвала условие выплаты долга по взносам в Совет Европы Политика, 20:07 СК объявил об аресте чиновника Росавиации по делу о хищении 1 млрд руб. Общество, 19:58 Янукович подарил Манафорту «огромную банку» черной икры Политика, 19:56 Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину Экономика, 19:47 Мария Шарапова снялась с пятого турнира подряд из-за травмы Спорт, 19:35 Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко Политика, 19:33 В Кремле пролистают доклад Мюллера перед докладом Путину Политика, 19:24
Выборы на Украине ,  
0 
Тимошенко сообщила о звонке робота с голосом Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, сообщила, что ей на мобильный телефон поступил звонок от робота, который говорил голосом действующего президента Украины Петра Порошенко. Он, как отметила Тимошенко, призвал ее пойти на выборы и отдать свой голос за Порошенко.

Запись в facebook пользователя Юлія Тимошенко

«Твое лицо, когда берешь телефон, а там робот голосом Порошенко призывает проголосовать за него», — написала она в Facebook, прикрепив к записи свою фотографию.

Политика
Тимошенко назвала будущего президента Украины

По итогам первого тура выборов на Украине определить победителя в гонке за президентское кресло не удалось, так как ни один из кандидатов не смог набрать необходимых 50% голосов. Окончательные итоги выборов показали, что первое место в голосовании занял актер Владимир Зеленский. За него отдали голоса 30,24% граждан. Вторым оказался Порошенко (15,95%), третьей — Тимошенко (13,40%). Также в пятерку попали лидер «Оппозиционного блока» Юрий Бойко (11,67% голосов) и экс-министр обороны Украины и депутат Верховной рады Анатолий Гриценко (6,91%).

По украинскому законодательству во второй тур проходят два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов. Второй тур выборов президента пройдет в воскресенье, 21 апреля. Последние опросы населения показали, что большинство украинцев намерены отдать свои голоса за Зеленского.

Теги: Юлия Тимошенко, звонок, робот, Петр Порошенко, агитация
Материалы по теме
Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому
Политика
Штабы Зеленского и Порошенко за день до дебатов не договорились о формате
Политика
Зеленский допустил легализацию проституции и казино в украинском городе
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter