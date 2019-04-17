Тимошенко назвала будущего президента Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что во втором туре президентских выборов победит актер Владимир Зеленский. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше», — сказала она.

По ее мнению, в связи с этим уже не нужно думать о том, кого поддерживать на президентских выборах. Тимошенко добавила, что многие из ее окружения поссорились из-за второго тура, так как некоторые считают, что после него «наступит армагеддон». При этом другие полагают, что все будет замечательно.

«Но, друзья, не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля», — сказала она. Тимошенко подчеркнула, что важнее единство украинцев, так как оно является залогом того, что в стране будет все хорошо.