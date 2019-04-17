Тимошенко назвала будущего президента Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,85 -0,24 EUR Бирж. 72,12 -0,20 Brent 71,88 +0,97% USD Нал. 64,64 63,32 EUR Нал. 72,97 71,54 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1296 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 255,80 +20,70 IMOEX 2 568,26 +0,33% RTSI 1 265,51 +0,80% DJIA 26 461,61 +0,03% Nasdaq 8 002,45 +0,03%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,84%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,84%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Участники подмосковной банды «Карандаши» получили до 17 лет колонии Общество, 20:31 Власти Москвы призвали водителей не мечтать за рулем из-за хорошей погоды Общество, 20:24 Появилось видео спора Панкратова-Черного с бортпроводниками «Аэрофлота» Общество, 20:16 Правильно ли вы питаетесь. Тест РБК и Philips, 20:16 Порошенко предостерег Зеленского от узурпации власти Политика, 20:11 Мамаев посоветовал пострадавшим «не держать обиду внутри всю жизнь» Общество, 20:09 Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти» Общество, 19:57 Тимошенко назвала будущего президента Украины Политика, 19:55 Доход губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в 2018 году вырос на 80% Общество, 19:53 Умер корреспондент «Первого канала» Илья Костин Технологии и медиа, 19:49 Футбол vs хоккей: турнир между непримиримыми противниками РБК и Футболер, 19:46 СМИ сообщили о возвращении Аяза Гулиева в основной состав «Спартака» Спорт, 19:41 Дуров нашел партнера для запуска криптовалюты и платежной системы Технологии и медиа, 19:37 Путин заявил о необходимости изменить систему управления «без революций» Политика, 19:33
Выборы на Украине ,  
0 
Тимошенко назвала будущего президента Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что во втором туре президентских выборов победит актер Владимир Зеленский. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Математика больших чисел уже говорит о том, что во втором туре победит Владимир Зеленский. Это объективная реальность и надо уже думать, как с этим жить дальше», — сказала она.

Политика
В штабе Зеленского оценили влияние предвыборных дебатов на его рейтинг

По ее мнению, в связи с этим уже не нужно думать о том, кого поддерживать на президентских выборах. Тимошенко добавила, что многие из ее окружения поссорились из-за второго тура, так как некоторые считают, что после него «наступит армагеддон». При этом другие полагают, что все будет замечательно.

«Но, друзья, не будет ни первого, ни второго. После 21 апреля наступит 22 апреля», — сказала она. Тимошенко подчеркнула, что важнее единство украинцев, так как оно является залогом того, что в стране будет все хорошо.

Политика
Порошенко заявил о росте своего рейтинга накануне второго тура

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По его результатам актер Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, а действующий глава государства Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур пройдет 21 апреля.

Киевский международный институт социологии провел опрос общественного мнения, согласно которому Зеленского готовы поддержать 72,2% избирателей, Порошенко — 25,4%.

Теги: Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский, президентские выборы
Материалы по теме
Тимошенко увидела унижение государства в звонке Порошенко Зеленскому
Политика
Опрос показал почти трехкратное преимущество Зеленского над Порошенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter