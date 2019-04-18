«Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева

«Братство» на Московском кинофестивале заменят на фильм про Горбачева

Фильм Павла Лунгина «Братство» не покажут на Московском международном кинофестивале (ММКФ), сообщил его президент Никита Михалков, передает «РИА Новости».

«Это не лучшая картина Лунгина, поэтому мы решили заменить ее на закрытии ММКФ на документальный фильм о Горбачеве, которая вызовет не меньше споров», — сказал он. Речь идет о фильме Вернера Херцога и Анре Сингера «Встреча с Горбачевым».

По словам Михалкова, поступила «большая серьезная просьба» от ветеранов войны в Афганистане, которых оскорбляет «Братство». Он указал, что подобные ситуации решаются, если «того стоит художественное произведение».

«На мой взгляд, это довольно среднее, сотканное из клише произведение, основанное на представлении об афганской войне, как ее представляют авторы», — добавил он.

Кинофестиваль проходит в Москве 18–25 апреля.