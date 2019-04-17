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Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Вход на дебаты между Зеленским и Порошенко будет бесплатным

Вход на предвыборные дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые запланированы на 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве, будет бесплатным. Об этом в ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» заявил спикер по вопросам хода избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

«Я не являюсь участником этих переговоров, но они, насколько мне известно, продавать билеты не могут», — сказал он.

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По словам Разумкова, у представителей штабов была идея потратить вырученные деньги от продажи билетов на благотворительность, однако украинское законодательство подобное запрещает.

Он отметил, что дебаты обойдутся в 6-8 млн грн (14,3-19,1 млн руб.). Затраты на их проведение на себя возьмут оба кандидата в президенты, добавил Разумков.​

Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. По результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), Зеленского готовы поддержать более 72,2% определившихся с выбором, за Порошенко готовы отдать свои голоса 25,4%.

Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, предвыборные дебаты
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