Путин выразил соболезнования Меркель после ДТП на Мадейре

Президент Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с гибелью немецких туристов на острове Мадейра в Португалии.



«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

В результате катастрофы, погибли как минимум 29 человек. Всего в автобусе находились 55 пассажиров. Среди них два португальца — водитель и гид. Они и другие пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Авария произошла вечером 17 апреля. Водитель не справился с управлением на крутом повороте. После этого автобус вылетел с дороги, перевернулся и упал на крышу дома, который находился ниже. В качестве одной из версий ДТП полиция называет отказ тормозов.