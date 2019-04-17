В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина с Ким Чен Ыном

В Кремле сообщили о подготовке встречи Путина с Ким Чен Ыном

Встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в любом городе. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Она может состояться в любом месте, подготовка ведется активная», — ответил он на вопрос, может ли встреча пройти во Владивостоке.

Ушаков отметил, что пока не может ничего сказать о сроках проведения встречи. По его словам, Россия делала различные предложения Северной Корее по вопросу места переговоров.

Ранее в апреле Yonhap узнало у источников, что Путин в преддверии визита в Пекин, который запланирован на 26–27 апреля, приедет во Владивосток. По словам собеседников агентства, там может состояться встреча лидеров России и КНДР.