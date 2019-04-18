Пхеньян потребовал заменить Помпео в случае новых переговоров

Северная Корея требует заменить госсекретаря США Майка Помпео на более «осторожного и зрелого» переговорщика, пишет южнокорейское «Ренхап» со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам директора департамента США Северной Кореи Квон Чон Гука, из-за Помпео переговоры между странами идут не так, даже если они были близки к успеху.

«Даже в случае возобновления диалога с США, я хотел бы, чтобы нашим оппонентом на переговорах был не Помпео, а другой человек, который будет более осторожным и зрелым», — указал чиновник.

Ранее американский президент Дональд Трамп поддержал идею провести новый, третий саммит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. По его словам, их личные отношения остаются очень хорошими. Ким Чен Ын заявил, что готов ждать до конца года, пока Вашингтон смягчит свою позицию на переговорах по денуклеаризации. В противном случае США не смогут получить «то, что хотят», добавил он.