КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

В КНДР в присутствии северокорейского лидера Ким Чен Ына испытали тактическое управляемое оружие нового типа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

О каком именно оружии идет речь, в публикации не уточняется. Однако агентство отмечает, что в ходе испытаний были проверены его проектированные показатели, которые были «высоко оценены за особенный метод наведения полета и мощную боеголовку».

Ким Чен Ын назвал завершение разработки оружия «очень весомым» событием для усиления армии.

Где прошли испытания, также не сообщается.

Как отмечает Reuters, с момента завершения второго саммита лижеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа во вьетнамском Ханое это первое испытание, о котором Пхеньян объявил публично.