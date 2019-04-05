Ученые выявили риск возникновения рака от употребления кофе и чая

Группа ученых обнаружила, что при употреблении более двух чашек кофе и чая в день появляется опасность возникновения рака легких. Об этом сообщает LiveScience.

По данным исследования, у некурящих людей, употребляющих кофе, риск заболеть раком на 41% выше, в то время как у некурящих людей, предпочитающих чай, — на 37% выше. При этом не имеет значения, находится ли в напитке кофеин. Результаты представлены на собрании Американской ассоциации исследования рака.

Более того, на результаты исследования не повлияли возраст человека и его расовая принадлежность. Ученые подчеркнули, что исследование носило наблюдательный характер и не установило причинно-следственную связь.​

Проанализированы данные около 1,2 млн человек в течение 8,6 года. В исследовании отмечалось, пили ли участники кофе, чай или курили сигареты. Около половины из них были некурящими. При этом за данный период более чем у 20,5 тыс. участников диагностировали рак легких.