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Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
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Гендиректор НАМИ Гайсин сообщил об ощущениях от удара Мамаева

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин рассказал об обстоятельствах драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Об этом он сообщил на заседании в Пресненском суде Москвы, передает «РИА Новости».

Он отметил, что когда пришел в кафе, глава департамента Минпромторга Денис Пак и Кокорин вели «активную дискуссию» после удара стулом. Гайсин добавил, что попытался урегулировать конфликт, но его держал за шею футболист Александр Протасовицкий. По его словам, после этого его ударил по лицу Мамаев.

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«Мамаев ударил меня так, что очки помялись внутрь, скорее всего, это был удар ладонью, все-таки у него не такой большой кулак, чтоб занимал все расстояние от подбородка до очков», — сказал он. Гайсин отметил, что также получил ссадины на руках и повредил губу.

По данным следствия, 8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и Протасовицкий избили водителя ведущей «Первого канала». После этого они подрались с Паком и Гайсиным в кафе в центре Москвы. Их обвинили в побоях, хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью. Они частично признали свою вину. Обвиняемые будут находиться под стражей до 25 сентября.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев, хулиганство
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