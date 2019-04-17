Минпромторг не обсуждал возможность национализации группы ГАЗ

Вопрос частичного перехода группы ГАЗ, подконтрольной бизнесмену Олегу Дерипаске, в собственность государства не обсуждался. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Министр отметил, что предприятие работает без задержек и выполняет все поставленные перед ним задачи. Дерипаска не обращался в Минпромторг по поводу возможного вывода группы ГАЗ из-под санкций, добавил Мантуров.

Ранее во время беседы с западными журналистами Дерипаска заявил, что хочет добиться снятия американских санкций с группы ГАЗ по аналогии с другим активом бизнесмена — холдингом En+ и подконтрольному этой структуре UC Rusal. Ограничения с En+ и Rusal были сняты в январе 2019 года после того, как Дерипаска снизил свою долю в холдинге с 70% до 45%, а большинство мест в совете получили независимые директора. В рамках снижения своей доли в ГАЗ бизнесмен допустил национализацию актива.