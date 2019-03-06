Минфин США вновь отложил санкции против группы ГАЗ

Минфин США отложил начало действия санкций против группы ГАЗ (входит в «Базовый элемент» Олега Дерипаски) до 6 июля. Об этом сообщается на сайте министерства.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) выдало генеральные лицензии, одна из них касается продления срока избавления от активов группы, во второй указаны сроки продления сделок с ней. Таким образом, до 6 июля граждане США должны завершить все операции с российским автоконцерном и избавиться от его акций. При этом средства на счетах вошедших в санкционный список лиц остаются заблокированными, если только они не требуются для завершения операций с группой ГАЗ.

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против 26 человек, среди которых оказался российский бизнесмен Олег Дерипаска. Ограничения коснулись и 15 юридических лиц, среди которых «Базовый элемент», группа ГАЗ, а также En+ и UC Rusal. Минфин обосновал решение тем, что правительство России продолжает «оккупацию Крыма и провокацию населения на востоке Украины». В министерстве также заявили, что Москва снабжает режим президента Сирии Башара Асада, который «бомбит собственных граждан».

Ведомство не первый раз продляет сроки продажи акций группы ГАЗ. В последний раз, в декабре прошлого года, министерство предоставило американским инвесторам крайний срок до 7 марта 2019 года.