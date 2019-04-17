Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

Олег Дерипаска, попавший под санкции США в апреле 2018 года, допустил национализацию группы ГАЗ, если ей не удастся добиться снятия ограничений американского Минфина. Но и это приведет к увольнению тысяч людей, предупредил он

Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Национализация автомобильной группы ГАЗ, подконтрольной Олегу Дерипаске, которая, как и другие его активы и сам бизнесмен, попала под санкции США в апреле 2018 года, — один из вариантов развития событий. Об этом он заявил в интервью Financial Times в Нижнем Новгороде, где находится штаб-квартира группы ГАЗ.

Российские власти только выигрывают от ограничений, которые США вводят в отношении российских бизнесменов, уверен Дерипаска. «[Кремль] смотрит как хищник сверху на то, как далеко уедет эта машина. Это огромная возможность для бюрократов получить еще больше игрушек для игры в России, где уже 70% экономики в руках государства», — добавил он. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg. Но, даже если компания будет национализирована, тысячи сотрудников, скорее всего, потеряют работу, добавил он. В группе ГАЗ работае​т более 40 тыс. человек, а с учетом цепочки поставщиков «под риском» оказываются еще 360 тыс. сотрудников, указал бизнесмен.

Видео: РБК

Российское правительство рассматривает различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций, говорил в октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность. «Рассматриваем различные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — отмечал он. «Речь идет о сохранении десятков тысяч рабочих мест. Правительство России, как и правительство любой другой страны, не может бездействовать по вопросу обеспечения занятости граждан», — объяснял Козак. В среду, 17 апреля, представитель Козака отказался от комментариев.