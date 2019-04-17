Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,86 -0,24 EUR Бирж. 72,22 -0,10 Brent 72,05 +1,21% USD Нал. 64,38 63,58 EUR Нал. 72,78 71,88 USD ЦБ 63,95 -0,30 EUR ЦБ 72,36 -0,29 EUR/USD 1,1308 +0,0025 BTC/USD Бирж. 5 262,84 +27,74 IMOEX 2 565,46 +0,22% RTSI 1 265,61 +0,81% DJIA 26 452,66 +0,26% Nasdaq 8 000,23 +0,30%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,28%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+20,4%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 63,95 (-0,3) Quote, 13:13
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 72,36 (-0,29) Quote, 13:13
Голодец заявила о переговорах с Парижем о помощи с реставрацией Нотр-Дама Общество, 14:20 Медведев объявил о закрытии мусорного полигона «Кучино» в Подмосковье Общество, 14:18 ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков Финансы, 14:18 Как решить кадровую проблему и удержать персонал РБК и ВТБ, 14:16 Медведев рассказал о предложении снизить ставку НДС для фруктов и ягод Политика, 14:16 Как взыскать долг с заброшенного юрлица Pro, 14:07 В Пакистане из-за проливных дождей погибли около 40 человек Общество, 14:04 Медведев анонсировал проведение всероссийской диспансеризации Общество, 13:48 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 13:46 «Аэрофлот» объяснил снятие Панкратова-Черного с рейса Общество, 13:41 Гройсман пригрозил Коболеву увольнением в случае повышения цен на газ Политика, 13:35 СБУ объявила о ликвидации засланной из России диверсионной группы Общество, 13:33 Ретейлеры заявили о дефиците импортной свежей зелени в магазинах Бизнес, 13:31 Кирилл Серебренников, Диана Вишнева и другие гости «Золотой маски» Стиль, 13:31
Бизнес ,  
0 
Дерипаска допустил национализацию группы ГАЗ
Олег Дерипаска, попавший под санкции США в апреле 2018 года, допустил национализацию группы ГАЗ, если ей не удастся добиться снятия ограничений американского Минфина. Но и это приведет к увольнению тысяч людей, предупредил он
Олег Дерипаска (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Национализация автомобильной группы ГАЗ, подконтрольной Олегу Дерипаске, которая, как и другие его активы и сам бизнесмен, попала под санкции США в апреле 2018 года, — один из вариантов развития событий. Об этом он заявил в интервью Financial Times в Нижнем Новгороде, где находится штаб-квартира группы ГАЗ.

Российские власти только выигрывают от ограничений, которые США вводят в отношении российских бизнесменов, уверен Дерипаска. «[Кремль] смотрит как хищник сверху на то, как далеко уедет эта машина. Это огромная возможность для бюрократов получить еще больше игрушек для игры в России, где уже 70% экономики в руках государства», — добавил он. РБК направил запрос представителю Дерипаски.

6 марта Минфин США в очередной раз отложил начало действия санкций против ГАЗа — на этот раз до 6 июля. Если они вступят в силу, любые партнеры могут попасть под вторичные американские санкции. «Это приведет к банкротству и национализации [ГАЗа]», — сказал Дерипаска агентству Bloomberg. Но, даже если компания будет национализирована, тысячи сотрудников, скорее всего, потеряют работу, добавил он. В группе ГАЗ работае​т более 40 тыс. человек, а с учетом цепочки поставщиков «под риском» оказываются еще 360 тыс. сотрудников, указал бизнесмен.

Видео: РБК

Российское правительство рассматривает различные варианты вывода группы ГАЗ из-под действия американских санкций, говорил в октябре 2018 года вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий промышленность. «Рассматриваем различные варианты, в том числе и с участием государства, и с участием других потенциальных покупателей», — отмечал он. «Речь идет о сохранении десятков тысяч рабочих мест. Правительство России, как и правительство любой другой страны, не может бездействовать по вопросу обеспечения занятости граждан», — объяснял Козак. В среду, 17 апреля, представитель Козака отказался от комментариев.

На встрече с западными журналистами Дерипаска, стоя на проходной завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, заявил о готовности уступить контроль в группе, передает Reuters. «Да, как это было сделано с En+», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Санкции в отношении En+ и подконтрольного ему UC Rusal были сняты в январе 2019 года после того, как Дерипаска снизил долю в холдинге c 70 до 44,95%, а большинство мест в совете получили независимые директора. «У нас такой же подход [в группе ГАЗ]: снижение моего владения, независимый совет директоров, а затем часть моих акций будет передана в благотворительный траст», — сказал он. По словам бизнесмена, в этом случае его прямая доля в ГАЗе снизится «ниже 48–49%».

Но в отличие от En+ и UC Rusal, который является вторым по размеру производителем алюминия в мире, Минфин США не торопится с решением по группе ГАЗ, потому что это «их не задевает»: ГАЗ работает только в России и у него нет такого веса на мировом рынке. По его словам, ГАЗ послал свои предложения еще в октябре 2018 года, но ответа не получил. «Они просто исчезли, попросив ГАЗ подождать, поскольку это сложное дело». И сейчас никаких переговоров с Минфином нет, «в этом и проблема», добавил бизнесмен.

Бизнес
Отсрочка для Дерипаски: как VW поможет ГАЗу выйти из-под санкций США

По словам Дерипаски, большое количество иностранных поставщиков уже прекратили работу с ГАЗом из-за риска вторичных санкций. Так, с декабря 2018 года ГАЗ уже остановил сборку легких коммерческих автомобилей Mercedes Sprinter немецкой Daimler. А в марте 2019 года глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович сказал, что из-за санкций компания не могла купить долю в группе ГАЗ и по этой же причине были приостановлены поставки дизельных двигателей немецкого концерна для «Газелей». Продление сроков введения санкций «не дает полной свободы», и если они не будут сняты, то у ГАЗа «нет шансов выжить», заключил Дерипаска: у завода нет возможностей для развития и для начала производства новых моделей.

Автор: Тимофей Дзядко
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Дерипаска, Санкции
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter