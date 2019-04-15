Песков подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, но пока не определены дата и место. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«​Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи, месту проведения, мы вас проинформируем», — сказал он.

Ранее Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына запланирована во Владивостоке. По данным агентства, российский президент 26–27 апреля примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, а встреча с северокорейским лидером пройдет в преддверии форума.

Собеседник рассказал, что Ким Чен Ын попытается получить поддержку России для давления на президента США Дональда Трампа. В феврале лидер КНДР встретился с американским президентом во Вьетнаме, однако переговоры завершились досрочно без подписания соглашений.