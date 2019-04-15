Песков подтвердил подготовку встречи Путина с Ким Чен Ыном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына готовится, но пока не определены дата и место. Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Я могу вам подтвердить, что встреча готовится, действительно, мы об этом говорим давно. Как только будет полная ясность по срокам проведения этой встречи, месту проведения, мы вас проинформируем», — сказал он.
Ранее Yonhap со ссылкой на источник сообщило, что встреча Путина и Ким Чен Ына запланирована во Владивостоке. По данным агентства, российский президент 26–27 апреля примет участие в форуме «Один пояс, один путь» в Пекине, а встреча с северокорейским лидером пройдет в преддверии форума.
Собеседник рассказал, что Ким Чен Ын попытается получить поддержку России для давления на президента США Дональда Трампа. В феврале лидер КНДР встретился с американским президентом во Вьетнаме, однако переговоры завершились досрочно без подписания соглашений.