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Chevron $146 (+20,73%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
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Власти Пусана конфисковали врезавшийся в мост российский сухогруз

Власти южнокорейского города Пусан конфисковали российское судно Seagrand, которое 28 февраля врезалось в мост в южнокорейском порту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора судна — компании «Гранд-Шиппинг».

«Сегодня вечером в 22:15 [15:15 мск] команда [из России] прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана», — заявил собеседник агентства, добавив, что теперь сухогруз эксплуатирует корейский экипаж.

Представитель компании также отметил, что судебное слушание по делу против капитана сухогруза назначено на 23 апреля.

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Российское судно Seagrand врезалось в мост в порту Пусан 28 февраля. В результате корпус сухогруза был поврежден, а в конструкции моста появилась вмятина площадью около 25 кв. м.

Позднее морская полиция Южной Кореи сообщила российским властям, что капитан сухогруза в момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения. Экипаж судна и те, кто был на капитанском мостике во время столкновения, заявили, что капитан был трезв. В настоящий момент он арестован и является подозреваемым. 

Теги: пусан, Южная Корея, авария, российское судно, конфискация
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Общество
В Южной Корее российский сухогруз врезался в мост
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