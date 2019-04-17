Власти Пусана конфисковали врезавшийся в мост российский сухогруз

Власти южнокорейского города Пусан конфисковали российское судно Seagrand, которое 28 февраля врезалось в мост в южнокорейском порту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя оператора судна — компании «Гранд-Шиппинг».

«Сегодня вечером в 22:15 [15:15 мск] команда [из России] прилетает во Владивосток. Судно конфисковано мэрией Пусана», — заявил собеседник агентства, добавив, что теперь сухогруз эксплуатирует корейский экипаж.

Представитель компании также отметил, что судебное слушание по делу против капитана сухогруза назначено на 23 апреля.

Российское судно Seagrand врезалось в мост в порту Пусан 28 февраля. В результате корпус сухогруза был поврежден, а в конструкции моста появилась вмятина площадью около 25 кв. м.