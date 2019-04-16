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Политика ,  
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Медиагруппа Коломойского сообщила о подаче иска к Порошенко на 1 млн грн

Группа «1+1 Медиа», принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подала иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко и к ООО «Издательский дом «Медиа-ДК», сообщается на сайте ТСН (входит в группу).

Иск о защите деловой репутации подан в Печерский районный суд Киева. В иске медиагруппа просит признать недостоверными ряд сообщений, распространенных на странице Порошенко в Facebook и на сайте издания «Новое время», а также обязать опровергнуть их в течение семи дней со дня вступления решения суда в законную силу. Также группа просит взыскать с Порошенко 1 млн гривен в качестве возмещения морального вреда.

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Как считает руководство «1+1», информация, которую распространили Порошенко и «Настоящее время» на основе его интервью, создает ложное представление, что «информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер».

В частности, речь идет о таких высказываниях Порошенко, как «что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники «1 + 1 » — ничего общего с правдой это не имеет» и «главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал «1 + 1». В медиагруппе отметили, что осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Украины.

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В конце марта Коломойский возложил на Порошенко ответственность за инцидент в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники задержали украинских моряков. По словам Коломойского, Порошенко сам создает «новые конфликтные ситуации, провокации». Украинский президент заявил, что бизнесмен критикует его, так как мсит за национализацию Приватбанка.

Кроме того, Порошенко неоднократно называл кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского марионеткой Коломойского. В ответ в штабе Зеленского предложили Порошенко провести дебаты с Коломойским.

Теги: Игорь Коломойский, Петр Порошенко, иск в суд, деловая репутация
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