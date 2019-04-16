Медиагруппа Коломойского сообщила о подаче иска к Порошенко на 1 млн грн

Группа «1+1 Медиа», принадлежащая украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подала иск к действующему президенту Украины Петру Порошенко и к ООО «Издательский дом «Медиа-ДК», сообщается на сайте ТСН (входит в группу).

Иск о защите деловой репутации подан в Печерский районный суд Киева. В иске медиагруппа просит признать недостоверными ряд сообщений, распространенных на странице Порошенко в Facebook и на сайте издания «Новое время», а также обязать опровергнуть их в течение семи дней со дня вступления решения суда в законную силу. Также группа просит взыскать с Порошенко 1 млн гривен в качестве возмещения морального вреда.

Как считает руководство «1+1», информация, которую распространили Порошенко и «Настоящее время» на основе его интервью, создает ложное представление, что «информационная деятельность телеканала носит негативный, необъективный и предвзятый характер».

В частности, речь идет о таких высказываниях Порошенко, как «что бы обо мне ни говорили запуганные Коломойским работники «1 + 1 » — ничего общего с правдой это не имеет» и «главным инструментом распространения лжи в течение последних месяцев, как ни прискорбно, стал «1 + 1». В медиагруппе отметили, что осуществляют деятельность в соответствии с законодательством Украины.