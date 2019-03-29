Порошенко назвал местью критику со стороны Коломойского

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что Игорь Коломойский критикует его из мести за национализацию Приватбанка. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Мотив его — это месть государству», — считает Порошенко. По его словам, в 2016 году власти Украины национализировали Приватбанк, «чтобы спасти деньги почти 20 млн вкладчиков от махинаций владельцев, когда они уже вывели все деньги из банка».

По словам президента, после этого Коломойский начал информационную войну, в которой использует канал «1+1». «Телеканал превратился в покорного исполнителя политических заказов своего владельца. Тот, хоть и бежал за границу, но в предвыборной политической шахматной доске ходит сразу несколькими фигурами. Фигуры называются Зе1 и Ю2​», — добавил Порошенко.





Ранее Коломойский написал для УНИАН колонку, в которой возложил на Порошенко ответственность за инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре 2018 года. «Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», — говорится в тексте Коломойского.