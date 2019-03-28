Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

По мнению Коломойского, Порошенко сам создал провокационную ситуацию в Керченском проливе, «отправив в плен» украинских моряков. Пять лет правления нынешнего президента, полагает олигарх, не принесли Киеву ничего хорошего

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Украинский олигарх Игорь Коломойский возложил на президента страны Петра Порошенко ответственность за ноябрьский конфликт в Керченском проливе. Об этом говорится в колонке Коломойского, опубликованной агентством УНИАН.

В колонке, как пояснил Коломойский, он опубликовал полный текст разговора с корреспондентом «Би-би-си» в начале марта.

«Порошенко создает новые конфликтные ситуации, провокации, как в Керченском проливе. И рассказывать, что это русские сделали… Ничего русские там не сделали. Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен», — заявил Коломойский.

Бизнесмен подчеркнул, что выступает против победы Петра Порошенко на президентских выборах на Украине, обвинив его в ухудшении экономического положения страны. «Я не хочу, чтобы он получил второй срок и правил еще пять лет. Потому что первые пять лет, я считаю, были пятью годами разочарований. Война, разруха, снижение ВВП, эмиграция большой части населения, уменьшение количества трудоспособного населения в Украине… Все плохо», — заявил он.

По мнению олигарха, на Порошенко лежит ответственность за то, что за последние пять лет основные показатели экономического развития Украины не достигли того уровня, который наблюдался при свергнутом президенте Януковиче. «Если бы в стране было бы не $116 млрд ВВП, а, как в Польше, $630 [млрд], то я бы сказал: «Пускай он будет еще пять лет, может, он сделает триллион двести». А когда мы с $220 млрд получили $116... Я не говорю, что Янукович хороший или плохой, но при нем было 220 [млрд]», — сказал Коломойский. При этом он заметил. что потеря Крыма и война на востоке страны не могут быть оправданием для такого результата. «Он же знал, куда идет? И лучше не стало. Поэтому нужно уступать дорогу кому-то другому, более способному. У Украины нет дополнительных пяти лет, чтобы посмотреть, получится у него или не получится», — подчеркнул он.