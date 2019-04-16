Мэр города на Урале объяснил заработанные его сыном 400 тыс. руб.

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков объяснил, как его несовершеннолетний сын за 2018 год заработал более 400 тыс. руб., сообщает «РИА Новости».

«Речь идет об алиментах, которые по действующему законодательству определяются как доход ребенка», — сказал он. По словам Сизикова, он не ожидал такого внимания к его декларации.

Ранее стало известно, что Сизиков указал в декларации, что в 2018 году его несовершеннолетний сын заработал 409,3 тыс. руб. В декларации значится, что сам градоначальник заработал 2,6 млн руб. В пользовании у мэра находятся два дома площадью 121,3 и 296 кв. м. В пользовании его несовершеннолетнего сына находятся еще один дом площадью 552,8 кв. м и квартира площадью 212 кв. м.

РБК направил запрос администрации Серовского городского округа.