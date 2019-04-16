Суд заочно арестовал нового фигуранта дела о теракте в метро Петербурга

Басманный суд Москвы заочно арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга, гражданина Киргизии Исломбека Тургунова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Басманный суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Исломбека Тургунова», — заявила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Его обвиняют в организации террористического сообщества и участие в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), добавила она.

По словам Царевой, Тургунова также объявили в международный розыск.



По делу о теракте проходят еще десять человек, все они отказались признать свою вину.

Еще один фигурант, Обид Абдыраимов, признал свою вину в вербовке и склонении к террористической деятельности, поэтому его дело рассматривалось в суде в особом порядке, без исследования доказательств. В декабре 2017 года суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.