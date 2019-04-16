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Chevron $146 (+20,91%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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В Петербурге открыли памятник физику Жоресу Алферову

В Санкт-Петербурге открыли памятник физику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Памятник установлен в холле Академического университета, который основал Алферов. «Я очень благодарна скульптору, который сделал этот памятник — Зурабу Церетели. Он преподнес этот дар семье, городу и университету» — заявила на церемонии открытия вдова физика Тамара Алферова.

При этом ученый секретарь Академического университета Андрей Липовский сообщил агентству, что памятник был создан еще при жизни Алферова и ученому он понравился.

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Алферов умер 1 марта в возрасте 88 лет из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Лауреат Нобелевской премии похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.

Теги: Жорес Алферов, памятник, Санкт-Петербург
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