В Петербурге открыли памятник физику Жоресу Алферову

В Санкт-Петербурге открыли памятник физику, лауреату Нобелевской премии Жоресу Алферову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Памятник установлен в холле Академического университета, который основал Алферов. «Я очень благодарна скульптору, который сделал этот памятник — Зурабу Церетели. Он преподнес этот дар семье, городу и университету» — заявила на церемонии открытия вдова физика Тамара Алферова.

При этом ученый секретарь Академического университета Андрей Липовский сообщил агентству, что памятник был создан еще при жизни Алферова и ученому он понравился.

Алферов умер 1 марта в возрасте 88 лет из-за острой сердечно-легочной недостаточности. Лауреат Нобелевской премии похоронен на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом.