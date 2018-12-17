Бюджет здорового человека: сколько Минздрав потратит на ЗОЖ

Минздрав предлагает потратить почти 4 млрд руб. на привлечение россиян к правильному питанию, занятиям спортом и стимулирование отказа от вредных привычек. В результате должно упасть потребление табака, алкоголя, сахара и соли

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Учет самогонщиков и борьба с курением

Министерство здравоохранения разработало программу «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» — часть национального проекта «Демография». РБК ознакомился с этим документом, датированным 29 ноября 2018 года и содержащим план по привлечению россиян к занятиям спортом и правильному питанию в 2019–2024 годах. Его стоимость — 3,7 млрд руб.

По итогам реализации плана россияне должны курить почти на 30% меньше (потребление сигарет должно снизиться с 1,5 тыс. штук на одного человека в год до 1,15 тыс.), почти на 10% меньше пить алкоголя (потребление должно снизиться с 6,6 л в пересчете на этиловый спирт на человека в год до 6 л).

Отдельным пунктом Минздрав предлагает разработать и утвердить методику оценки среднедушевого потребления алкоголя, чтобы иметь на руках максимально приближенные к реальности данные о том, сколько пьют люди в России. Она будет утверждена 31 мая 2019 года. Помогать Минздраву будет Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины, а утвердят методику совместным приказом Минздрава и Росстата. Она должна будет учитывать и «незарегистрированное потребление алкоголя».

С 2010 года россияне уже стали пить почти на 26% меньше — тогда потребление алкоголя на душу населения составляло 8,9 л. Но сейчас подсчитываются только продажи, пояснили РБК в Минздраве. «В новой же методике мы учтем более широкий спектр данных для анализа, включая смертность из-за причин, наиболее тесно ассоциированных с потреблением алкоголя. Это позволит оценить в том числе и потребление нелегального алкоголя», — сообщили в ведомстве.