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Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
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Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян
Общество, 20:37
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Глава Минздрава указала на нерациональное питание россиян

Россияне едят мало овощей и потребляют слишком много сахара, их питание нерационально, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова на совете законодателей в Совете Федерации, сообщается на сайте министерства.

«Питание россиян, по мнению Вероники Скворцовой, пока нельзя считать в полной мере рациональным», — говорится в сообщении. В Минздраве подчеркнули, что по данным Росстата, в 2017 году россияне потребляли овощей в размере 73% от рекомендуемых норм, а потребление сахара и кондитерских изделий составило 130%.

По словам министра, россияне также потребляют слишком много соли, а каждый пятый житель страны питается фастфудом, «особенно жители мегаполиса». Ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин в возрасте 35–40 лет, при этом в возрасте 55–64 лет их становится больше — 36 и 52% соответственно, подчеркнула Скворцова, пишет «Интерфакс».

Глава Минздрава напомнила, что по данным Всемирной организации здравоохранения, с избыточным весом связаны 41% онкологических заболеваний. По словам Скворцовой, для сокращения потребления сахара и соли эксперты предлагают в том числе введение акцизов.

Производители газировки предупредили о риске обвала рынка из-за акциза
Бизнес

В ноябре газета «Известия» сообщила, что экспертный совет правительства одобрил введение акциза в 20% на сладкие газированные напитки. Данные меры, по мнению экспертов, должны способствовать переходу россиян к здоровому питанию, средняя стоимость литра газировки при этом возрастет с 65 до 75 руб. В Союзе производителей безалкогольных напитков в ответ заявили, что введение акцизов может привести к падению рынка на треть и росту цен.

Теги: Вероника Скворцова , питание , россияне
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