Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста

Суданские военные, которые захватили власть в стране после отстранения президента Омара аль-Башира, заявили, что не намерены в ближайшее время применять силу в отношении участников акций протеста в столице, сообщает агентство Reuters. Там заявили, что соответствующие приказы поступали от бывших руководителей государства, однако военные отказались их выполнять.

Также в военном совете заявили, что члены бывшей правящей партии Национальный конгресс не войдут в переходное правительство страны.

Военные также подтвердили, что намерены руководить страной ближайшие два года, после чего в Судане пройдут выборы, победители которых получат возможность сформировать гражданское правительство.