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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Суданские военные пообещали не разгонять акции протеста

Суданские военные, которые захватили власть в стране после отстранения президента Омара аль-Башира, заявили, что не намерены в ближайшее время применять силу в отношении участников акций протеста в столице, сообщает агентство Reuters. Там заявили, что соответствующие приказы поступали от бывших руководителей государства, однако военные отказались их выполнять.

Также в военном совете заявили, что члены бывшей правящей партии Национальный конгресс не войдут в переходное правительство страны.

Военные также подтвердили, что намерены руководить страной ближайшие два года, после чего в Судане пройдут выборы, победители которых получат возможность сформировать гражданское правительство.
Теги: Судан
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