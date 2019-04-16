Туроператоры изменили маршруты экскурсий из-за пожара в Нотр-Даме

Все маршруты обзорных экскурсий по Парижу туроператора «Интурист» в настоящий момент изменены из-за оцепления квартала вокруг собора Нотр-Дам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе туроператора.

«На сегодняшний день Нотр-Дам де Пари и прилегающая к нему территория оцеплены, принимающие компании меняют место встречи на экскурсию «Исторический центр Парижа»: Нотр-Дам и Латинский квартал», выбирая иные площадки, с которых видно собор», — рассказал представитель «Интуриста».

В пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» подчеркнули РБК, что из-за происшествия экскурсии по знаменитым местам не отменяют, напротив, спрос на них вырос. По словам представителя туроператора, туристы стремятся своими глазами увидеть «свежие» руины, посмотреть, как «горит история».

В Anex Tour РБК сообщили, что экскурсия в Нотр-Дам всегда пользуются большим интересом у туристов, маловероятно, что обзор собора уберут из программ экскурсий. «Ввиду последних событий экскурсия приобретет повышенный спрос не только у тех, кто не посещал собор, но и у видевших ранее один из главных символов Франции», — отметил туроператор.