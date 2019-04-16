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Chevron $146 (+21,28%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
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Пожар в Нотр-Дам-де-Пари ,  
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Туроператоры изменили маршруты экскурсий из-за пожара в Нотр-Даме

Все маршруты обзорных экскурсий по Парижу туроператора «Интурист» в настоящий момент изменены из-за оцепления квартала вокруг собора Нотр-Дам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе туроператора.

«На сегодняшний день Нотр-Дам де Пари и прилегающая к нему территория оцеплены, принимающие компании меняют место встречи на экскурсию «Исторический центр Парижа»: Нотр-Дам и Латинский квартал», выбирая иные площадки, с которых видно собор», — рассказал представитель «Интуриста».

Фотогалерея 
Пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Фоторепортаж

В пресс-службе туроператора «Библио-Глобус» подчеркнули РБК, что из-за происшествия экскурсии по знаменитым местам не отменяют, напротив, спрос на них вырос. По словам представителя туроператора, туристы стремятся своими глазами увидеть «свежие» руины, посмотреть, как «горит история».

В Anex Tour РБК сообщили, что экскурсия в Нотр-Дам всегда пользуются большим интересом у туристов, маловероятно, что обзор собора уберут из программ экскурсий. «Ввиду последних событий экскурсия приобретет повышенный спрос не только у тех, кто не посещал собор, но и у видевших ранее один из главных символов Франции», — отметил туроператор.

В TEZ TOUR отметили, что не ожидают снижения турпотока из-за пожара в соборе, «несмотря на то, что произошедшая вчера ужасная трагедия, безусловно, наложит отпечаток на впечатление от посещения острова Сите туристами, желающими своими глазами увидеть одно из самых знаменитых зданий в мире».

Там указали, что сложившаяся ситуация может простимулировать рост интереса к направлению, так как многие захотят стать свидетелями восстановления собора. В пресс-службе туроператора отметили, что заявок на аннуляцию путевок не поступало, экскурсионные программы в Париже будут проходить без изменений.

Мнение
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Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля во время реставрационных работ и длился более 12 часов. В результате возгорания обрушились шпиль и часы, сгорела большая часть крыши здания. При происшествии никто из посетителей не пострадал, один пожарный и двое полицейских получили легкие ранения. В прокуратуре Парижа не нашли признаков умышленного поджога собора.

Видео: РБК

Теги: новости РБК, Нотр-Дам, экскурсии, маршрут, туристы
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