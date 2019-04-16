Внезапность такой потери, как собор Парижской Богоматери, ошарашивает, и хочется найти виновных, а еще больше — универсальный рецепт от неожиданных утрат

Есть такая старая острота: раз можно бесконечно смотреть на воду, огонь и работу других людей, то идеальное зрелище — это пожар. А пожар самого известного в мире собора — зрелище, идеальное в квадрате. Такой нервный смех невольно пробивается после напряжения ночи, когда казалось, что внутри выгорело дотла все — и удивительные витражи, и святыни христианского мира — и что скоро обрушатся башни. Утро принесло добрые новости: уцелело куда больше, чем можно было надеяться. И одновременно дурные: количество пафосной чуши, высказанной на фоне горящего собора, зашкаливает.

Не буду называть имен, приведу только самые удивительные идеи. Пожар — наказание бездуховной Европе за то, что она отказалась от своих христианских идеалов. И, напротив, скорбь россиян, которые сравнивают этот пожар с обрушением башен-близнецов в Нью-Йорке, свидетельствует о глубокой бездуховности общества российского — получается, человеческие жертвы (там они были, а тут их нет) ничего не значат.

Или вот еще: пожар не мог не случиться во Франции, где теперь каждого пятого жителя якобы зовут Мухаммед. Или так: во Франции, где нищие надевают желтые жилеты и идут бить витрины магазинов для солидных господ. А, впрочем, нет, пожар не мог не случиться после того, как у нас в России в феврале 2018 года сожгли на Масленицу макет католического собора. Ох, нет, простите, после того, как Париж посетил украинский комедиант, баллотирующийся в президенты. Все это отдает каким-то уже натуральным шаманизмом.

И вообще, вы скорбите по Нотр-Дам? А где вы были, когда горела церковь в Кондопоге? Скорбь предъявите, пожалуйста! Вот вечно вы, гнилые либералы, предатели родины… Нет, это вы, тупые ретрограды, неспособные обеспечить пожарную безопасность!

Идеологический пиар на фоне горящего собора... Он строился при Капетингах, Валуа и Бурбонах, он достраивался при английской оккупации в Столетнюю войну и устоял при нацистской во Вторую мировую, он страдал от энтузиазма толп во время Великой революции, его хранили, чинили и устраняли повреждения при Наполеонах I и III, при всех пяти республиках. И вот теперь его будут восстанавливать при Макроне и желтых жилетах — и при всех, кто придет после них.