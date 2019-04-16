Ирина Антонова назвала непоправимым ущербом пожар в Нотр-Даме

Президент ГМИИ имени А.С.Пушкина Ирина Антонова в беседе с РБК выразила сожаление в связи с пожаром в парижском соборе Нотр-Дам.
«Произошедшее — это ужасное горе, ужасное потрясение. Это нанесение непоправимого ущерба всемирно великому памятнику, который вошел в историю человечества», — заявила Антонова.
Она добавила, что сейчас сложно сказать, можно ли будет в дальнейшем считать собор подлинным — после всех реконструкций и восстановлений. «Есть такие памятники, которые возводят почти заново после разрушения. К примеру, наш храм Христа Спасителя, ведь его же просто не было, за исключением некоторых частей. А сейчас он смотрится как подлинный», — отметила Антонова.