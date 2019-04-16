Ирина Антонова назвала непоправимым ущербом пожар в Нотр-Даме

Собор Нотр-Дам де Пари загорелся вечером 15 апреля и был потушен более чем за 12 часов. В результате пожара обрушились шпиль и часы собора, однако корпус собора уцелел. Из собора удалось спасти реликвии и произведения искусства. В процессе тушения пострадали двое полицейских и пожарный.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал восстановить собор и начать международный сбор средств на его реставрацию.