Верка Сердючка выступит на «Евровидении-2019» от Украины в качестве гостя

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, примет участие в песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Израиле в статусе специального гостя. Об этом сообщили организаторы конкурса от Украины на официальной странице в Instagram.

Несмотря на то, что Украина официально отказалась от участия в музыкальном конкурсе, Данилко вне конкурсной программы планирует выступить с песней израильской певицы Нетты Барзилай, одержавшей победу в прошлом году.

Об отказе Украины в «Евровидении» стало известно в конце февраля. Изначально в финале отборочного этапа победила украинская певица Maruv. Однако после ее победы Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ) взяла время для принятия решения о ее участии, поскольку организаторов смущала концертная деятельность певицы в России. Сама певица отказалась представлять Украину, объяснив это тем, что она не хочет «выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции политиков». Помимо этого, при заключении договора с НОТУ ей пришлось бы отказаться от выступлений в России.

осле этого группа, занявшая второе место в ходе национального отбора Freedom-jazz girls band, «получила звонок от НОТУ», однако ответила отказом на предложение выступить на «Евровидении». Занявшая третье место украинская группа Kazka также отказалась представлять страну на конкурсе. В группе подчеркивали, что готовы представлять Украину на «Евровидении» в 2020 году, если их выберут.

Еще одна группа — Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в отборе, тоже заявила об отказе в конкурсе. После этого украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) сообщила, что в этом году страна не будет отправлять своего представителя на мероприятие в Израиле.

В текущем году «Евровидение» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.​