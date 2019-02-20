В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне

Министерство обороны Эстонии фактически ведет подготовку к войне. Об этом заявил глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Кусти Сальм, сообщает Postimees.

«Самое важное, что я сейчас скажу, — это с политической точки зрения немного некорректно — но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне», — сказал Сальм.

По его словам, речь идет не об «игре в оборону по учебникам» и не о ведении хозяйства Минобороны​ — закупки Эстонии являются «связанной с безопасностью подготовкой к войне», и задача страны — как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.​ Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.

Как сообщалось в декабре, в 2019 году году свое присутствие в Прибалтике усилит Великобритания. В частности, в Эстонию дополнительно будут переброшены 20 танков, а в июле на территории страны пройдут военные учения Эстонии и Великобритании. В 2016 году страны — члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Всего в них задействованы 4 тыс. военных.