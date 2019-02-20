В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,56 -0,20 EUR Бирж. 74,52 -0,06 Brent 66,30 0,02% USD Нал. 66,39 65,11 EUR Нал. 75,26 73,96 USD ЦБ 65,86 -0,35 EUR ЦБ 74,68 -0,13 EUR/USD 1,1369 0,0026 BTC/USD Бирж. 4 033,70 42,30 IMOEX 2 487,82 1,19% RTSI 1 194,40 1,77% DJIA 25 935,72 0,17% Nasdaq 7 510,52 0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Ford $11 (+23,32%) прогноз Jefferies к 08.01.20 Купить
Oracle $56 (+7,49%) прогноз CFRA к 19.12.19 Купить
Русагро ₽990 (+20,15%) прогноз Открытие Брокер к 19.08.19 Купить
Магнит ₽5 100 (+30,77%) прогноз UBS к 07.02.20 Купить
МРСК Центра и Приволжья ₽0,33 (+14,07%) прогноз Велес Капитал к 30.04.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 65,86 (-0,35) Quote, 14:22
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 74,68 (-0,13) Quote, 14:22
Агаларов заявил о способности достроить космодром Восточный Бизнес, 20:01 СК возбудил дело о международном терроризме после взрывов в Донецке Общество, 19:56 «Краснодар» объявил о трансфере защитника «Ростова» Спорт, 19:52 Совет Думы не включил ПАСЕ в список для взносов в 2019 году Политика, 19:51 Путин не увидел оснований доводить ситуацию до нового Карибского кризиса Политика, 19:43 Эксперты зафиксировали рекордный рост поддержки популистов в Европе Политика, 19:31 В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне Политика, 19:24 В НАТО увидели в послании Путина угрозу «нацелиться на союзников» Политика, 19:21 Департамент Росприроднадзора подал в суд на оператора аэропорта Пулково Общество, 19:07 Помощник Трампа заявил о сочтенных днях президента Никарагуа Политика, 19:01 Как хардфорк Ethereum повлияет на цену криптовалюты Крипто, 18:52 Бренд Лагерфельда сообщил о его воле не устраивать публичных похорон Общество, 18:47 Додон опроверг сообщения о проверке в посольстве Молдавии в Москве Политика, 18:41 Основатель «Копейки» закроет косметическую сеть «Бьютека» Бизнес, 18:35
Политика ,  
0 
В Минобороны Эстонии заявили о фактической подготовке к войне

Министерство обороны Эстонии фактически ведет подготовку к войне. Об этом заявил глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Кусти Сальм, сообщает Postimees.

«Самое важное, что я сейчас скажу, — это с политической точки зрения немного некорректно — но с помощью оборонных инвестиций и переорганизации Сил обороны мы сегодня фактически готовимся к войне», — сказал Сальм.

По его словам, речь идет не об «игре в оборону по учебникам» и не о ведении хозяйства Минобороны​ — закупки Эстонии являются «связанной с безопасностью подготовкой к войне», и задача страны — как можно удачнее конвертировать каждый потраченный цент в оборону.​ Сальм не уточнил, с кем собирается воевать Эстония.

Как сообщалось в декабре, в 2019 году году свое присутствие в Прибалтике усилит Великобритания. В частности, в Эстонию дополнительно будут переброшены 20 танков, а в июле на территории страны пройдут военные учения Эстонии и Великобритании. В 2016 году страны — члены НАТО договорились о размещении четырех многонациональных комбинированных батальонов в Эстонии, Литве, Латвии и Польше. Всего в них задействованы 4 тыс. военных.

Теги: Минобороны Эстонии, война
Материалы по теме
В Эстонии осужденный за шпионаж в пользу России подал в суд на Минюст
Политика
В Эстонии объяснили появление на улицах плакатов «Здесь только русские»
Политика
В Эстонии предложили прервать ратификацию договора о границе с Россией
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter