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Матвиенко предложила дать отпуска для диспансеризации всем россиянам
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Матвиенко предложила дать отпуска для диспансеризации всем россиянам
Политика, 14:53
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Матвиенко предложила дать отпуска для диспансеризации всем россиянам
Работающим россиянам любого возраста нужна возможность проходить диспансеризацию, считает спикер Совета Федерации. По ее словам, эти дни должны оформляться как оплачиваемый отпуск
Валентина Матвиенко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила гарантировать оплачиваемые отпуска для прохождения диспансеризации всем работающим россиянам, сообщает «Интерфакс».

В конце октября был принят закон, который гарантирует оплачиваемые отпуска для диспансеризации гражданам предпенсионного возраста, напомнила она.

«Я считаю, что для всех категорий граждан нужно это сделать. Чтобы обязать работодателей, бизнес также нести социальную ответственность за состояние здоровья своих работников», — заявила Матвиенко на встрече сенаторов с главой Минздрава Вероникой Скворцовой.

Спикер Совфеда также отметила, что перед системой здравоохранения после повышения пенсионного возраста встали новые задачи. По ее словам, людям пожилого возраста необходимо обеспечить «по-настоящему здоровое и комфортное долголетие». «Этому направлению сейчас надо уделять больше внимания», — сказала она.

Предложение спикера Совфеда — хорошая инициатива для работников тех организаций, где слабо влияние профсоюзов, считает член президентского Совета по правам человека Борис Кравченко.

«На тех предприятиях, где действуют качественные независимые профсоюзы, подобные обязательства работодатель по своей инициативе в результате переговоров вносит в коллективные договоры. Для тех организаций, где профсоюзов нет или они слабые, такая инициатива государства, пожалуй, будет работать на интересы работника», — рассказал он РБК.

Руководитель правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич считает нецелесообразным выделение отдельного оплачиваемого отпуска для прохождения диспансеризации.

«Какой может быть еще специальный отпуск для этого? Если речь идет именно об отпуске в целях прохождения диспансеризации, зачем специальный отпуск, если законом уже предполагается возможность получения соответствующих оплачиваемых дней для прохождения этой диспансеризации», — заявил он РБК.

Федеральный закон, который выделяет ежегодно два дня на прохождение диспансеризации гражданам предпенсионного возраста и работающим пенсионерам, был принят парламентом в начале октября.

Остальным работникам будут предоставлять один выходной день раз в три года на прохождение обследования с сохранением работы и заработка. Для прохождения диспансеризации необходимо будет подать заявление и согласовать день с работодателем.

Закон был подписан президентом на следующий день после голосования в Совфеде и вступит в силу 1 января 2019 года.

Авторы: Наталья Демченко, Екатерина Костина, Валерий Романов.
Теги: диспансеризация , отпуска , Валентина Матвиенко
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