Президент Владимир Путин подписал закон о паллиативной помощи. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Паллиативная помощь определяется законом как комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества жизни неизлечимо больных граждан и облегчение боли, а также других тяжелых проявлений заболевания. Документ предусматривает обезболивание, в том числе «наркотическими лекарственными препаратами и психотропными лекарственными препаратами». Получить паллиативную помощь, согласно закону, можно будет в амбулаторных (на дому, в условиях дневного стационара) и стационарных условиях.

В феврале закон одобрили Госдума и Совет Федерации.

В январе Путин пообещал, что с 2019 года из федерального бюджета будут регулярно выделяться средства на оказание паллиативной помощи. В 2019 году на нее выделят 5 млрд руб., указывал глава государства. Министр здравоохранения Вероника Скворцова говорила, что число хосписов в стране за 2018 год увеличилось более чем в три раза.