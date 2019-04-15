Левада-центр сообщил об опасениях бизнесменов из-за маркировки товаров

Более половины предпринимателей опасаются, что введение маркировки товаров не обойдется без сложностей, несмотря на длительный пилотный проект. Это следует из данных исследования Левада-центра, которое есть в распоряжении РБК.

При этом доля ожидающих сбои в сфере неспециализированной торговли составила 57%, среди занимающихся обувью — 55%, а табаком — 48%.

По данным исследования, 33% предпринимателей полагают, что пилотный проект может помочь перейти к обязательной маркировке без сбоев, а 14% считают, что риски сбоев будут в значительной степени снижены.

В 2016 году в России запустили пилотный проект по маркировке товаров. Тогда начали чипировать шубы, а спустя год запустили добровольную маркировку лекарств. В 2018 году она затронула ювелирные изделия, обувь и табак.