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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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Мантуров не увидел угрозы роста цен на сигареты из-за введения маркировки

Минпромторг не видит риска роста цен на сигареты у добросовестных участников рынка из-за обязательной маркировки, заявил «РИА Новости» глава ведомства Денис Мантуров.

«Производители, участвующие в эксперименте, говорили неоднократно, что цифровая маркировка кодом DataMatrix (он наносится на пачку и содержит детальные данные о продукте: наименование, производителя, дату, время и место выпуска. — РБК) является оптимальным форматом», — сказал министр.

Мантуров пояснил, что в первую очередь в системе должны зарегистрироваться все производители и импортеры, чтобы с 1 июля 2019 года в оборот вводились только промаркированные пачки. Он напомнил, что оборот продукции без маркировки будет запрещен с 1 июля 2020 года, учитывая остаток в торговле товара, который был введен в оборот ранее.

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Говоря об обязательной маркировке иных видов табачной продукции за исключением сигарет и папирос, глава Минпромторга сообщил, что она будет введена после соответствующего эксперимента. «Будут учтены все бизнес-процессы участников рынка, а компании смогут подготовиться к предстоящему введению требований об обязательной маркировке», — заявил он.

В декабре 2017 года правительство утвердило эксперимент по маркировке сигарет в России, он продлился с 15 января 2018 года по 28 февраля нынешнего. С 1 марта маркировка сигарет стала обязательной.

Теги: Минпромторг, Денис Мантуров, рост цен на сигареты, маркировка
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