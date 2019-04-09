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Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — оператор-ЦРПТ — назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ЦРПТ.

«Мы реализуем интересы государства и должны стремиться к достижению тех целей и задач, которые перед нами поставлены. Это, прежде всего, сокращение доли нелегальной продукции через повышение конкурентоспособности и развитие легального бизнеса в России», — сказал глава совдира ЦРПТ Михаил Дубин.

В России товары маркируются с 2016 года — тогда был запущен пилотный проект по чипированию шуб, через год стартовала добровольная маркировка лекарств, в 2018 году система распространилась на ювелирные изделия, обувь, табак. До 10 апреля правительство должно разработать концепцию маркировки древесины.

По планам властей, единая национальная система отслеживания товаров, которая призвана бороться с контрафактной продукцией, должна заработать до 2024 года. Еще в июле 2018 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что оператором этой системы станет ЦРПТ.
Теги: маркировка, Дмитрий Медведев
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