Медведев утвердил оператора системы маркировки товаров

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым дочерняя структура Центра развития перспективных технологий — оператор-ЦРПТ — назначена оператором государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ЦРПТ.

«Мы реализуем интересы государства и должны стремиться к достижению тех целей и задач, которые перед нами поставлены. Это, прежде всего, сокращение доли нелегальной продукции через повышение конкурентоспособности и развитие легального бизнеса в России», — сказал глава совдира ЦРПТ Михаил Дубин.

В России товары маркируются с 2016 года — тогда был запущен пилотный проект по чипированию шуб, через год стартовала добровольная маркировка лекарств, в 2018 году система распространилась на ювелирные изделия, обувь, табак. До 10 апреля правительство должно разработать концепцию маркировки древесины.