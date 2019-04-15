Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии»

Мещанский суд Москвы решил отложить рассмотрение дела «Седьмой студии» на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда. Это произошло после того, как суд назначил новую комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу.

Следующее заседание по делу состоится 17 июня.

Провести новую комплексную, а не только финансово-экономическую экспертизу по делу предлагала защита.

Защита фигурантов дела просила суд исключить прошлую экспертизу, проведенную еще на стадии следствия, из числа доказательств, указывая на содержащиеся в ней ошибки.