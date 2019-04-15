Дело Серебренникова , 11:37
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Суд отложил рассмотрение дела «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы решил отложить рассмотрение дела «Седьмой студии» на два месяца, сообщили РБК в пресс-службе суда. Это произошло после того, как суд назначил новую комплексную финансово-экономическую, оценочную и искусствоведческую экспертизу.
Следующее заседание по делу состоится 17 июня.
Провести новую комплексную, а не только финансово-экономическую экспертизу по делу предлагала защита.
Защита фигурантов дела просила суд исключить прошлую экспертизу, проведенную еще на стадии следствия, из числа доказательств, указывая на содержащиеся в ней ошибки.По версии следствия, Минкультуры выделило «Седьмой студии» 214 млн руб. на проект «Платформа», из этих денег 133 млн руб. были похищены. По делу проходят режиссер Кирилл Серебренников, бывший гендиректор студии Алексей Малобродский, директор РАМТ Софья Апфельбаум, бывший директор Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, бывший продюсер Екатерина Воронова (она объявлена в розыск). Масляева заключила досудебное соглашение со следствием, однако на прошлой неделе, 11 апреля, суд вернул ее дело в прокуратуру, указав на нарушения в обвинительном заключении.